Hıncal Uluç: "Fenerbahçe'yi Kim'ler yaktı?"

Hıncal Uluç Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçına geniş yer ayırdı. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'nin karikatürünü paylaşan Uluç, Kim'i saatli bombaya benzetti.

"Fenerbahçe'de iki saatli bomba var"

Mağlubiyetin sorumluluğunun Kim Min-jae'ye ait olduğunu savunan Uluç, "Başlığı 'Fenerbahçe'yi Kim yaktı' diye planlamıştım. Sonunda soru işareti yok. Soru değil, hüküm cümlesiydi çünkü.. Bir adam, bir sorumsuz adam, Fenerbahçe'nin kaderiyle oynamıştı.. Koreli Kim!. Hani Fener medyasının öve öve göklere çıkardığı Koreli.. Bana sorarsanız, Serdar Aziz'le birlikte Fenerbahçe'deki iki saatli bombadan biri.. Serdar sakattı ama Kim, Trabzon'da hem de deplasmanda maça harika başlayan, ilk dakikalarda golü bulan ve ilerleyen dakikalarda da yeni gollerin geleceğini gösteren Fenerbahçe'yi arka arkaya gördüğü iki aptal sarı kartla 10 kişi bıraktı ve bitirdi.." ifadelerine yer verdi.

"65 senedir Fenerbahçe izlerim, bu kadar kötü kaleci görmedim."

"Bunca yıldır, yani yuvarlak hesap 65 senedir Fenerbahçe izlerim. Ben bu kulübün kalesinde bu kadar kötü kaleci görmedim. Koskoca Fener'in bir kaleci antrenörü yok mu, yahu?. Duracağı yeri bilmiyor, yapacağı hamleyi bilmiyor, topu bloke etmeyi bilmiyor, tuttuğu topu nereye, kime, nasıl çıkaracağını bilmiyor.. Ne mi biliyor?. Vallahi bilmiyorum, bildiği bir şey var mı?. Fener'i, 10 kişi kalmış Fener'i öldüren golü o yedi.. Ama nasıl yemek?. İnanılır gibi değil.."

"Fatih Terim futboluna döndü"

Aynı anda 10 kişi kalıp beraberlik golünü yiyen Pereira, oyun düzenini değiştirmek zorunda kaldı. 3-5-2 ile rakibini ezerken, beraberliğe razı olma durumuna düştü. Oyunu 5-3-1'e çevirdi..

Ve o bizim medyanın büyük bir hevesle alkış tuttuğu, her ne karın ağrısı, o zevksiz, tatsız, futbolu öldüren Fatih Terim futboluna döndü. Tabii onların böyle bir deyim kullanması mümkün mü?. "Topun arkasına çekilmek" diye bir şey icat ettiler..