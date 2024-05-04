Hıdırellez nedir? Nasıl dilek tutulur? İşte Hıdırellez gelenekleri...

HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?

Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.