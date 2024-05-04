Hıdırellez nedir? Nasıl dilek tutulur? İşte Hıdırellez gelenekleri...
Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşmasını simgeleyen Hıdırellez, kutlamaların yanı sıra dilek dileme ve dua ritüelleri ile de biliniyor. Hıdırellez her yıl 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Peki, Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur? Sizler için derledik...
Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez'de bolluk, bereket, sağlık ve kısmet üzerine kurulu şekilde şenlikler düzenlenir. Hıdrellez gecesi ise Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket getireceğine inanılıyor.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez 2024 yılında 5 Mayıs Pazar akşamı başlayacak, 6 mayıs Pazartesi ikindi ezanı itibarıyla sona erecek.
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
HIDIRELLEZ KESESİNE NE KONUR?
Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir.