Hidayet Türkoğlu Beyaz TV'ye çağrıda bulundu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden ekranlara dönmesini sert bir dille eleştirdi. Kütahyalı için "Şeref yoksunu" ifadesini kullanan Türkoğlu, Kütahyalı'yı tekrar programa çıkaran Beyaz TV'ye de çağrıda bulundu.

Boşnaklara yönelik çirkin sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçtiğimiz gün yeniden Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV ekranlarına çıkarılmasına, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu, Kütahyalı için, "Şeref yoksunu" dedi ve "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENMİŞTİ

Boşnaklar, Kütahyalı'nın tekrar Beyaz TV ekranlarına çıkmasına tepki göstermek için Beyaz TV önünde protesto düzenlemişti. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde yaptığı açıklamada Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı'yı ekrana çıkarmasını kınamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Gökçek'in oğlu Osman Göçek'e ait olan Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlarına ırkçı ve belden aşağı hakarette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.

Bunun üzerine Sabah gazetesi dahi Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazılarına son verirken, Beyaz TV de Kütahyalı'yı programdan çıkardı. Cumhurbaşkanlığından da Kütahyalı'ya tepkiler gelmişti.

Boşnaklara hakareti nedeniyle, Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Mahkeme, Kütahyalı'ya "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı.