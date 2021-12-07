Her şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında 1.6 milyon dolar kazandı

Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) ile sanat dünyası ve kripto Dünya bir araya geldi.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri son günlerin en revaçta ve en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

ABD’li 12 yaşındaki Nyla Hayes yaptığı çizimleri NFT formatında satarak 1,6 milyon Dolar (yaklaşık 22 milyon TL) kazandı.

Çizim yapmaya 4 yaşında başladığını anlatan Hayes, dijital çizimlere ebeveynlerinin aldığı telefon ve tabletle başladı. Şimdi NFT dünyasında popüler olan 'Long Neckies' (Uzun Boyunlular) serisine ise 9 yaşında başladı.

Çeşitli kültürlerden ve etnik kökenlerden kadınların uzun boyunlu şekilde çizildiği seri için ilhamı uzun bir boyna sahip 'Brontozor' türü dinozordan aldığını söyleyen Hayes, dinozorun uzun ve kalın boynunun kendisine kadınları andıran güçlü bir imge olarak göründüğünün altını çizdi.

'Kültürüne veya geçmişine bakmadan, tüm kadınlar temelde güzeldir' ilkesiyle hareket eden Hayes eserleriyle 'kadınların ne kadar güzel ve güçlü olabileceğini göstermeyi' amaçladığını söylüyor.

YOUTUBE VİDEOLARI İLE ÖĞRENDİ

Hayes’in çizimlerinin paraya dönüşmesi ise bu yılın başlarında dayısının tavsiye ettiği NFT platformunu keşfetmesiyle gerçekleşti.

Nasıl NFT yapacağını YouTube videoları izleyerek öğrenen Hayes, Long Neckies serisi çizimlerini satışa koydu. Mart ayında satışa koyduğu 75 eserden 51’i satılan Hayes’in serisi hızla NFT tutkunları arasında popüler oldu.

Hayes temmuzda ikinci ve daha büyük serisi olan 'Long Neckie Ladies' koleksiyonunu yayınladı. Hayes’in annesi, 3 bin 333 kadının portresini içeren serinin hepsinin saatler içinde satıldığını söyledi.

Hayes şimdi erkek portrelerini içeren 'Long Neckie Fellas' serisini çiziyor.