Her gün çay içmek vücutta nasıl bir etki bırakır?
Her gün çay içmek Türk kültürünün bir parçası. Türkiye'de insanların büyük bir kısmı her gün çay tüketir durumda. İş yerinde, evde her yerde akla gelen ilk içecek çay olur. Peki her gün çay içmek vücutta nasıl bir etki bırakıyor?
A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra sodyum ve potasyum içeren çayı her gün içtiğimizde vücudumuz nasıl bir tepki veriyor?
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Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir
Siyah çayda bulunan polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederken, Salmonella gibi kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek, sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.
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Tansiyonu düşürür
Her gün içilen siyah çay, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Yüksek tansiyon şikayeti olan insanların düzenli çay tüketmesi vücutlarını rahatlatır.
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Kolestrerolü düşürür
Her gün siyah çay içildiğinde kolesterol düşer ve dengelenir.
Her 3 kişiden biri yüksek kolesterol sorunu yaşıyor. Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kolesterol riski altında olduğu biliniyor.
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