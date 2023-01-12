Esnafın sorunlarının araştırılmasını öngören önerge reddedildi

İYİ Parti Grubu tarafından "yüksek kira, stopaj, zamlı elektrik ve doğal gaz faturaları gibi artan maliyetler nedeniyle yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeye açılan önerge AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi.

Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın ilk imza sahibi olduğu önergede 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde 49 bin 506 esnafın yaşanan ekonomik kriz yüzünden kepenk kapatırken, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde 60 bin esnafıın kepenk kapatmak zorunda kaldığı belirtildi

2022 yılının ilk 8 ayında kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf sayısı yüzde 20 oranında arttığı kaydedilen önergenin gerekçesinde "Ülkemizde her ay 7 bin 500 esnafımız kepenk kapatmıştır. Sayıları 2 milyonu aşan esnaf kesimi ülkemizdeki işletmelerin çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Esnaf kesimi, aileleriyle birlikte ve sağladıkları istihdamla birlikte toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Esnaflarımızın istihdamdaki payı yüzde 70’in üzerindedir. Bu istihdam sayesinde esnaflarımız ülke ekonomisine yüzde 60’lar seviyesinde katma değer sağlamaktadır.Giderek artan sSorunlar çözüm bekliyor" denildi

Milletvekillerinin görüşlerini ifade etmelerinin ardından önerge yapılan oylama ile reddedildi