AjansHaber.com.tr Sağlık Bakan Koca il il vaka sayısı açıklandı

Her 100 bin kişide en fazla vaka görülen il Karabük oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 16-22 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07, Karabük'te 552,92 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

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