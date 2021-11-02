Hentbol federasyonu, 'cinsiyetçi' bikini eleştirileri sonrası üniforma kurallarını değiştirdi

IHF, kadın sporcuların "sıkı, kısa, dar kıyafetler giymelerini” şart koşan plaj hentboluyla ilgili yeni düzenleme yaptı. Buna göre kadın sporcular bikini altı ve büstiyer üstler yerine bisiklet şortları (dar şort) ve kolsuz atlet tarzında giyebilecek. Erkek sporcular ise müsabakalara “çok bol olmadan” dizlerinin 10 cm yukarısına kadar normal şortla çıkabiliyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF), Bulgaristan'daki Euro 21 turnuvasında, erkek meslektaşları gibi şort giydiği için Norveç kadın plaj hentbolu takımına 1.500 Euro para cezası verdiği temmuz ayından bu yana, konu tartışılıyordu. O dönem EHF, şortları “uygunsuz giysiler” olarak tanımladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği örgütü Collective Shout, uygulamaya karşı 61 bin imza toplayan Norveç merkezli Avustralyalı aktivist Talitha Stone'un bir kampanyasını destekledi.

Guardian'ın haberinde Stone'un, “Umarım bu, sporda kadın ve kızların cinsiyetçiliğinin ve nesneleştirilmesinin sonunun başlangıcıdır. Gelecekte tüm kadınlar ve kızlar, gardırop arızaları ve cinsel taciz korkusu olmadan spora katılmakta özgür olacaklar." dediği aktarıldı.

Pink, cezaları ödemeyi teklif etti

Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı olarak maça bikini yerine şortla çıkmaları nedeniyle kişi başı 150'şer euro, takım olarak da 1500 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Temmuz ayında ABD'li pop yıldızı Pink, Norveç takımıyla gurur duyduğunu söyledi ve cezalarını ödemeyi teklif etti.

Ülkenin kültür ve spor bakanı Abid Raja, kararı "tamamen saçma" olarak nitelendirdi ve Avrupa'daki kadın spor dernekleri de hem IHF hem de EHF başkanlarının istifa etmesi çağrısında bulundu.

Geçen ay, beş Avrupa ülkesinden (Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya) spor bakanları IHF'ye ortak bir mektup yazarak, tüm sporcuları desteklemek için yönetmeliğini değiştirmesi çağrısı yaptı.

O dönem IHF, plaj hentbolu oynayan kadın sporcuların "üstler ve bikini altları ve nihai aksesuarları" giymesi gerektiğini, erkek oyuncuların ise "atletler ve şortlar ve nihai aksesuarları" giymesi gerektiğini kaydetti.

Atletizm, plaj voleybolu ve tenis gibi çeşitli spor dallarında kadınların daha "açık kıyafetler" giymeleri gerekiyor.

Badminton Dünya Federasyonu 2011 yılında, "kadınların badmintonuna olan ilgiyi yeniden canlandırmaya yardımcı olmak için" etek veya elbise giymesi gerektiğine karar vermişti.