Hem Gazze'de, Hem Beyaz Saray'da Yahudi ablukası!

AJANS HABER / ULAŞ KAYA- MELİSSA TOZAN

Gazze'deki zulme göz yumarak İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini açıklayan ABD'nin üst yönetimindeki en kritik mevkilerde Yahudiler yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinden, ailesine kadar Yahudi kökenli isimleri tercih etmesi, İsrail-Gazze çatışmalarında ABD'nin İsrail'e olan desteğinin arkasındaki etkenleri gözler önüne seriyor. Öyle ki ABD Başkanı Biden'ın ailesinden istihbarat teşkilatı CIA'ya, Beyaz Saray görevlilerinden mevcut bakanlara kadar pek çok alanda Yahudi ağırlığı göze çarpıyor.

İşte o isimlerden bazıları..

Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Aslen Macar Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Antony Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu. Dedesi Maurice Henry Blinken’ın Amerikan Filistin Enstitüsü'nün kurulmasına iştirak eden bir Siyonist olduğu ve İsrail devletinin kurulması için çalışan bağımsız bir Yahudi devletinin ancak ekonomik yönden güçlü olmasıyla mümkünlüğüne inandığı için bu yönde çalışmalar yaptığı biliniyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen

Yahudi bir ailenin kızı olarak doğan Yellen, Clinton tarafından FED Yönetim Kurulu’na atandı. Daha sonra da Obama tarafından FED’in başına getirildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas

Küba Yahudisi Mayorkas’ın annesi de bir Rumen Yahudisi olarak karşımıza çıkıyor. Mayorkas, Clinton tarafından 1988 yılında Kaliforniya Merkez Bölge Savcısı olarak atandı. 2009 yılında Obama tarafından ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri’nin başına getirildi.2013 yılında yine Obama tarafından İç Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Millî İstihbarat Başkanı Avril Haines

Biden’ın tercih ettiği Yahudi kökenli isimlerden biri de Avril Haines. Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterildi. Haines, 21 Ocak’ta Senatodan onay almasının ardından ABD’nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü oldu.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Jeff Zients

Obama yönetimi sırasında Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin müdür vekili olarak görev yapan Zients’de bir Yahudi.

Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Kendisinin Yahudi/Ermeni karışımı, melez kökenli bir aile geçmişi olduğu biliniyor. Sullivan’ın eşi Margareth Goodlander, ABD Yahudilerinin önde gelen isimlerinden Senatör Joseph Lieberman’ın danışmanı olarak görev yapıyor.

Joe Biden’ın çocukları Yahudi kökenli Amerikalılarla evli

Beau Biden’ın eşi Hallie Olivere

Joe Biden’ın büyük oğlu Beau Biden’ın eşi Hallie Olivere Yahudi kökenli Amerikalı bir okul danışmanıdır.

Hunter Biden’ın eşi Melissa Cohen Biden

Joe Biden’ı ikinci oğlu Hunter Biden’ın eşi Melissa Cohen Biden,, aktivist ve belgesel film yapımcısı bir Yahudi’dir.

Ashley Biden’ın eşi Howard Kerin

Joe Biden’ın kızı Ashley Biden’ın eşi Howard Kerin, Amerikalı bir kulak burun boğaz uzmanı , plastik cerrah ve işletme yöneticisi bir Yahudi’dir.

ABD’nin hücrelerine sızan Yahudi Lobisi

İsrail'in kanlı Gazze operasyonunun Biden yönetimine denk gelmesi tesadüf gibi görünse de yaşananların perde arkasında Beyaz Saray'ı adeta kuşatarak ABD'nin hücrelerine kadar sızan Yahudi lobisinin etkisi var.

Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Biden, o dönemde resmi internet sayfası üzerinden yayınladığı deklarasyonunda İsrail'e vereceği desteği açıkça taahhüt etmişti. İsrail'e güvenlik garantisi vereceğini beyan eden Biden, Trump'la girdiği seçim yarışında Yahudi lobisinin desteğini almıştı.

O dönemde, ABD'de birçok medya kuruluşunun doğrudan sahibi ya da finansörü konumundaki Yahudi lobisi başkanlık yarışında Trump'a cephe almış ve onun aleyhine haberlere imza atmıştı.

İşte Joe Biden'ın başkanlık öncesi, kendi internet sitesinden İsrail'e yönelik çarpıcı bir bölüm:

“Joe Biden, İsrail’in aldığı güvenlik yardımını herhangi bir siyasi karara bağlamayacağını açıkça belirtir. Biden-Harris yönetimi, Obama-Biden yönetimi sırasında öncülük edilen eşi benzeri olmayan askeri ve istihbarat işbirliğini ve İsrail’in niteliksel askeri gücünü her zaman koruyacağının garantisi de dahil olmak üzere, İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını sürdürecektir.”