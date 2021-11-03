HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu mu?

Millet İttifakı'ın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları, CV polemiği altında devam ederken Hürriyet yazarı Selvi bugün bir iddiada bulundu. Selvi köşesinde "Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim, HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu" diye yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkereye hayır dediğini hatırlatarak, "Türk askeriyle ilgili bir tezkerede herkes karşı çıksa dahi CHP’nin desteklemesi beklenirdi. Peki değişen ne oldu? Değişen tek şey, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı.

Kılıçdaroğlu, kişisel hesabı uğruna CHP’yi ters köşeye yatırdı. Ama ona üzüleceği bir haber vereyim. HDP’nin adayı Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Selvi, "Kılıçdaroğlu’nu izlerken bir süredir 'şimdi kimi tehdit edecek?' duygusuna kapılıyorum. Kemal Bey bu hafta da boş geçmedi. 'AYM kararlarına uymayanları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu, yakında kürsüden kelepçe atarsa şaşırmam. Çünkü sıra ona geldi" düşüncesini savundu.