Cübbeli Ahmet: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda soruları yanıtlayan Ünlü, HDP hakkında çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

''HDP'NİN 10 BÜYÜK TARİKATLA BAĞLANTISI VAR!''



🔹Halk arasında #CübbeliAhmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ünlü, #HDP'nin Doğu'da oyları toplamak için 10'a yakın büyük tarikatla bağlantı kurduğunu söyledi. pic.twitter.com/sQfjq4rYE8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 10, 2020

"HDP'NİN 10 BÜYÜK TARİKATLA BAĞLANTISI VAR"

HDP'nin Doğu'da oyları toplamak için 10'a yakın cemaatle bağlantı kurduğunu iddia eden Mahmut Ünlü "Son aldığım bilgi şu. Her partinin kendine göre cemaatleri var. Oy depoları var. O yüzden bu irade zorlanıyor.

HDP'nin 10 tane çok büyük tarikatı varmış, Doğu'da Güneydoğu'da. Ben sadece HDP'yi diyorum, gerisini siz düşünün.

HDP'nin 10 tane çok büyük tarikat olduğunu bana İslami bir cemaatin önde gelen lideri söyledi bunu bana." diye konuştu.