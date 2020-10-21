HDP'li vekilin oğlu yakalandı

Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin gri kategoride olduğu ve eski HDP Muş milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten, Demir Çelik'in oğlu, Yoldaş Selim Çelik ortaya çıktı.

2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çelik'in Savaş kod adını kullandığı ve terörden arananlarda gri kategoride olduğu belirtildi. Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.