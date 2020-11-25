HDP'li vekile Bakan Çavuşoğlu'ndan cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLSİN DEMEDİNİZ"

Milletvekillerinin de sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Benim hayalim var; Türkiye'nin, 'Kardeş Azerbaycan' dediği gibi 'Kardeş Ermenistan da diyebilmesidir." sözlerine karşılık, "Bugüne kadar Ermenistan Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilsin dediniz mi? Hiçbir zaman 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı, Ermenistan buradan çekilsin' demediniz." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bundan sonra müzakerelerin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın da bunu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin de yerinde denetleme, inceleme, raporlama ve gereken adımları atma, tedbirleri alma konusunda Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladığı bilgisini paylaştı.

Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu, farklı ateşkes anlaşmalarını ise Ermenistan'ın bozduğunu ifade etti.

"BAŞKASININ TOPRAKLARINDA SALTANAT KALICI OLMAZ"

Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse ve normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte karar vereceğiz, birlikte adım atacağız. Bunu hiç kimse yadırgamasın. Normalleşme olursa en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz." dedi.