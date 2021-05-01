HDP'li vekil Ağıralioğlu'na 'it' dedi!

Ermenilerin, sözde Ermeni soykırımının "yıl dönümü" olarak belirledikleri 24 Nisan'da HDP'den skandal bir bildiri geldi. Türkiye'nin haklı tezlerini görmezden gelen ve Ermeni diyasporasının yalanlarını destekleyen HDP, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteledi.

Bu bildiriye gelen tepkiler günlerdir sürerken, bir açıklama da HDP ile örtülü ittifak kuran İYİ Parti'den geldi.

"ÖNCE PKK DENİLEN ALÇAKLIKLA YÜZLEŞECEKSİNİZ"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

Gündeme dair basın açıklamamız...



.Tam kapanma kararı,

.Hdp'nin "Soykırımla yüzleşin." açıklaması,

.İBB Halk Ekmek büfeleri,

.İkizdere doğa katliamı,

.Cenevre Kıbrıs müzakereleri,

.İçki yasakları ve gündemdeki diğer konulara dair görüşlerimizi paylaştık.https://t.co/3YzNTot82I — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) April 30, 2021

"YAVUZ İT HAVLAMIŞ YİNE"

Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu kastederek bir tweet attı.

Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine…!" ifadelerini kullandı.