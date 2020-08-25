HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz açıklaması: Zorla değildi

Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasına ifadesinde cevap verdi, Çelik, "Zorla bir cinsel ilişki yaşamadığını iddia ederek, "Olayın hemen akabinde sabahın altısında birlikte onu evine, (Midyat'tan) Batman'a kadar götürdüm" dedi.

Tuma Çelik, mülkiyeti kendisine ait evde D.K. ile bir gece kaldığını hatırlatarak, "Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Toplumsal görünürlüğümüzden kaynaklı, bizim partideki kadın arkadaşlarımız olayla ilgilendi" ifadelerini kullandı.

Tuma Çelik, D.K.'nın uzun süre telefonlarını engellediğini belirterek, "Sözlü olarak telefon edip telefonda konuştum. Cevap yazmamaya özellikle dikkat ediyordum" dedi.

Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik ifadesi şöyle:



"SABAHIN ALTISINDA BİRLİKTE ONU EVİNE BATMAN'A KADAR GÖTÜRDÜM"

"Şikayetçi olan kadınla hiçbir şekilde zorla bir cinsel ilişki yaşamadım. Olayın hemen akabinde sabahın altısında birlikte onu evine, (Midyat'tan) Batman'a kadar götürmem mümkün değildi, mümkün olamazdı.."

"EVDE BİR GECE KALDIM"

"(7 Ocak 2019) (D.K. ile) Evde bir gece kaldım. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Çünkü o gece farklı bir amacı, farklı bir talebi olduğunu fark ettikten sonra.. Niyetinin farklı olduğunu anlayınca ben bir daha hiçbir şekilde yalnız görüşmedim"

"Ben bu suçu işlemedim. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim"