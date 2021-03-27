HDP'li Sancar AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, AB'li yetkililerle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine kadar birçok konuda Türkiye'yi şikayet etti.

HDP'li Mithat Sancar, AB Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Strasburg Temsilcisi Faik Yağızay ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

HDP'YE YARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Sancar, görüşmede HDP’ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi gibi konularda Türkiye'yi şikayet ederek kendilerine yardım edilmesini istedi.

"AVRUPA KONSEYİ’NE GÖREV DÜŞÜYOR"

Türkiye'de yaşananların Avrupa için tehdit oluşturduğunu öne süren Sancar, "Avrupa Konseyi’ne bu konuda önemli görevler düşüyor" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Türkiye'deki muhalefet partilerinin uygulamalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.