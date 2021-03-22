HDP'li Saliha Aydeniz Nevruz kutlamasında çoştu

Polisin kolunu ısırmasıyla tanınan HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi.

Van Valiliği'nden alınan izinle dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Kutlamada konuşan Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

"TECRİDİ KALDIRIN"

Sözlerine "Sayın Abdullah Öcalan" diye başlayan Aydeniz, "Bu tecrit savaş politikalarında ısrar demektir. Bu tecrit halkları saymamaktır, birlikte yaşam iradesine karşı çıkmaktır. Onun için tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Barışa susadığını gördü. Sayın Abdullah Öcalan dünyada benzeri olmayan İmralı işkence sisteminde direniyor. İmralı sistemi işkence sistemidir. Onun için diyoruz ki bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın” diye konuştu.