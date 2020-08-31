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HDP'li Pervin Buldan'dan ittifaka Öcalan çağrısı: Barış için serbest kalmalı

Terör örgütü PKK'nin siyasi kolu HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan hakkında 'demokrasiden yana olanlar' olarak nitelendirdiği bloğa çağrı yaptı.

Elebaşı için 'sayın' ifadesini kullanan Buldan, 'Tecrit altında tutulması barışın önünde engel teşkil ediyor. Öcalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik zemin için elzemdir' diye konuştu.

İşte o skandal açıklama: 

 

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