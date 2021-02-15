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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu KHK yalanını paylaştı

HDP'li Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son günlerde devleti ve kurumlarını hedef alan sosyal medya yalanlarının baş kaynağı haline geldi.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın KHK'lı olduğu iftirasını paylaştı. Kaya, haberin yalan çıktığı ortaya çıkınca da paylaşımını silip özür diledi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gara'da şehit edilen Veda Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği iftirasını paylaştı.

Kısa bir süre sonra Kaya'nın KHK ile ihraç edilmediği ortaya çıkınca Gergerlioğlu paylaşımını silerek özür diledi.

"Doğru olmayan bir bilgi olduğu haberini alınca..."

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