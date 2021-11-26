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HDP'li Leyla Güven'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapis

Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

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