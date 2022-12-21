HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi TBMM’de!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Danışma Kurulu toplanamadığından, AK Parti'nin gündeme ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen grup önerisiyle, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmeleri gündemin ilk sırasına alındı.

Rapor üzerinde görüşmelerde ilk sözü Semra Güzel adına savunma yapmak üzere HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki aldı.

Teröristle fotoğraf

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in beşi haziran ayında olmak üzere genel kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmadığı tespit edilmişti. Bunun üzerine toplanan Karma Komisyon, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor hazırladı. Söz konusu rapor Meclis Başkanlığı tarafından tezkere olarak gündeme alındı.

Mecliste bir HDP’li Güzel adına yaklaşık 2 saat süren bir savunma yapması bekleniyor. Savunmanın ardından Genel Kurul’da oylama yapılacak. Milletvekilliğinin düşürülmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

Yurtdışına kaçarken yakalanmıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonun da yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı. Savcılık tarafından ifadeye çağrılan Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güzel, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukat Eylem Arzu Kayaoğlu, "Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz" diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve 'durma' talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Şubat 2023'e erteledi.