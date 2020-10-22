HDP'li eş başkanlar gözaltında
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre de HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.
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