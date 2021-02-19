HDP'li 9 vekil için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Adalet Bakanlığı'na fezlekeleri gönderilen isimler şöyle:

Fatma KURTULAN

Garo PAYLAN

Hüda KAYA

Meral DANIŞ BEŞTAŞ

Hakkı Saruhan OLUÇ

Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

Sezai TEMELLİ

Pero DUNDAR

Pervin BULDAN

FEZLEKELER MECLİS'TE

Savcılığın hazırladığı fezlekeler ise Meclis'e gönderildi.

Meclis'e ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.