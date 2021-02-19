HDP'li 9 vekil için fezleke
HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Adalet Bakanlığı'na fezlekeleri gönderilen isimler şöyle:
Fatma KURTULAN
Garo PAYLAN
Hüda KAYA
Meral DANIŞ BEŞTAŞ
Hakkı Saruhan OLUÇ
Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
Sezai TEMELLİ
Pero DUNDAR
Pervin BULDAN
FEZLEKELER MECLİS'TE
Savcılığın hazırladığı fezlekeler ise Meclis'e gönderildi.
Meclis'e ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.
HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.
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