HDP'den Millet İttifakı'na Rest!

Millet İttifakı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener arasında adaylık çatışması devam ederken HDP'den gündemi sarsan son dakika açıklamaları geldi.

"GEÇMİŞTE DESTEKLEDİKLERİMİZ AYNI TAVRI BEKLEMESİN"

Konuşmasında Millet İttifakı'na da sert tepki gösteren Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı tarafından kazanılan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya seçimlerinde Demokratik Güç Birlikleri adı altında desteklerde bulunduklarını hatırlattı. Buldan, bundan sonraki süreçle ilgili “Sadece bir taraf için söylemiyorum. Diğer tarafta diğer taraf derken elbette Millet İttifakını kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkeyi kim yönetmek istiyorsa bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır. Bu sorun çözülmeden de bu ülkeye demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürtlerin oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Teknik olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya seçimlerinde desteklediğimiz Demokratik Güç Birlikleri elbette ki önemliydi, elbette kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi de herkes artık bilsin” diye konuştu.