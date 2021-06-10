HDP'den Millet İttifakı'na bir uyarı daha! Garo Paylan: Kaybedersiniz...

HDP'nin devre dışı bırakılması halinde tüm muhalefetin kaybedeceğini ifade eden Paylan, "Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz." dedi.

Artı TV ekranlarına konuk olan HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin konuştu.

"HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem." diyen Paylan, HDP'nin devre dışı bırakılması durumunda tüm muhalefetin kaybedeceğini söyledi.

"BİZ İYİ PARTİ VE CHP İLE OLMAKTAN ÇOK MU HAZ DUYUYORUZ"

HDP’ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, "Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım. Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz. İYİ Parti ile birçok konuda ayrışıyoruz. Ülkeyi bu uçurumun kenarından alma sorumluluğunu hep beraber alalım." şeklinde konuştu.

"HDP İLE İTTİFAK MISINIZ DEYİNCE 'TÖVBE' DİYORLAR, BU BÜYÜK BİR SIKINTI"

HDP ile ittifak yaptıklarını gizleyen CHP ve İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef alan Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

MİTHAT SANCAR DA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan dün de HDP'li Mithat Sancar İYİ Parti'ye aba altından sopa göstermişti.

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmaları konusunda kendilerine öneri sunan ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulunmuştu.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." demişti.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm." açıklamasında bulunmuştu.