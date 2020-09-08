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HDP'den Meral Akşener'e yeşil ışık

HDP'li Hasip Kaplan'ın attığı tweet ile Meral Akşener'e yeşil ışık yakması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öte yandan dün Selahattin Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Akşener'in evine giderdim" sözleriyle dikkatlerin yöneldiği Akşener, katıldığı bir programda Demirtaş'ın sözlerine ilişkin "Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk" demişti.

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullandı.

Buna cevap olarak Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda,"Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk" diye konuştu.

"Akşener Millet İttifakı'nın adayı olabilir"

Öte yandan HDP'li Hasip Kaplan'ın, "Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir, kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir" tweeti sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Kaplan'ın tweetinin son açıklamalarla anlam kazandığı yönünde yorumlarda bulundu.

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