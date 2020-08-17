HDP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler

Yerel seçimlerde siyasi uzantısı HDP’den belediye başkanı seçilen Ayhan Eren ve Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılma kararı aldı

31 Mart’ta yapılan seçimlerde HDP’den Kozluk Belediye Başkanlığına seçilen Ayhan Eren ve Bekirhan Belediye Başkanı Fırat Karabulut, 13 Ağustos’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım gösterdiği tören ile AK Parti’ye geçti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, istifa eden başkanların HDP’nin bölgedeki siyasetinden derin rahatsızlık duyarak söz konusu kararı aldıklarını belirtti.

‘Söz aldık’

Bölge halkına kesinlikle sırtını dönmeyeceğini belirten Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, hükümet yetkililerinden ve partili isimlerden ilçeye hizmet sözü aldıklarını söyledi.

Bekirhan Belediye BaşkanI Fırat Karabulut ise hizmete devam edeceklerini belirtti.