HDP'den iki yüzlü siyaset örneği

PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır Sur'da yakılan ve yıkılan camilerden sonra tek bir açıklamada bulunmayan HDP, Gaziantep'de dün yaşanan cami provokasyonunu fırsat bilerek sözde cami ve ibadethaneleri düşünür gözükmeye çalıştı.

HDP'DEN SAMİMİYETSİZ AÇIKLAMA

Gaziantep’te kısıtlamalara rağmen bir camide itikafa gireceğini söyleyen Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmasına görüntüleri paylaşarak tepki gösteren HDP, "İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" dedi.

Cami içinde polislerin yaptığı müdahaleyi ve biber gazı sıkıldığı ana ilişkin görüntüleri paylaşan HDP, paylaşımında "İbadethaneler inananların kutsalıdır. Camilerde ibadet eden yurttaşlara biber gazıyla müdahale ederek, şiddet uygulanması sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Aynı HDP, geçmiş dönemde güneydoğuda yaşanan olaylarda PKK terör örgütü tarafından yakılan ve yıkılan camiler için bu hassasiyeti göstermedi.

32 CAMİDE EZANLAR SUSMUŞTU

PKK'nın saldırıları nedeniyle Doğu'da birçok cami ve mescitte ibadet yapılamaz hale gelmişti Diyarbakır, Sur, Mardin, Nusaybin ile Dargeçit ve Cizre'de 32 camide ezanlar sustu.