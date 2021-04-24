HDP'den 1915 olaylarına destek bildirisi

Ermenilerin, sözde Ermeni soykırımının "yıl dönümü" olarak belirledikleri ve bazı ölkelerde anma faaliyetleri yaptığı 24 Nisan'da HDP'den skandal bir bildiri geldi. Türkiye'nin haklı tezlerini görmezden gelen ve Ermeni diyasporasının yalanlarını

destekleyen HDP, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteledi.

HDP, 1915 olayları ile ilgili skandal bir bildiri yayınladı. Partinin internet sitesinden yayınlanan bildiride 1915 olayları "soykırım" olarak nitelendi. Türkiye ve o dönem iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi ile ilgili skandal ifadelerin yer aldığı bildiride "Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda

sağlanmalıdır" denildi.

Bildiride ayrıca "106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.