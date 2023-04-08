HDP ve DSP'den kura çekimi kararı!

HDP ve DSP kura çekimine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, yarın çekilecek kurayla belli olacak.

İttifak yapan partiler, oy pusulasında "ittifak" unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanların adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Birleşik oy pusulasının en üstünde "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılacak. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre partiler sıralanacak.