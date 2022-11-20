HDP terör örgütünün sözcülüğünü yaptı!

İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, Gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F16 ile F4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi. Saldırının ardından Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) tepki gecikmedi. Terör örgütünün sözcülüğünü yapan HDP, ''Saldırılar derhal durdurulmalı!'' çağrısında bulundu. HDP'nin Avrupa temsilciliğinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk savaş uçaklarının Kuzey Doğu Suriye'deki bölgeleri bombaladığı belirtildi. Yapılan paylaşımda, ''Erdoğan seçim kampanyalarına çoktan başlamış görünüyor'' ifadeleri kullanıldı.

''Tüm saldırılar derhal durdurulmalı'' çağrısında bulunuldu.

The defeat of ISIS has started in the town of Kobani.



Turkish warplanes are now bombing the town center of #Kobani and some other places in North East Syria.



Erdogan seems to have already started his electoral campaign.



All attacks must stop immediately!#DefendKobani — HDP Europe (@HDP_Europe) November 19, 2022

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye’nin Rojava ile Kürdistan Bölgesi’nde düzenlediği hava operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

HDP MYK, yaptığı açıklamada yarın olağanüstü toplanacağını belirterek “İktidarı bu tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye, uluslararası güçleri bu komplonun bir parçası olmamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.