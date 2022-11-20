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HDP terör örgütünün sözcülüğünü yaptı!

Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenledi. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Avrupa temsilciliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ''Saldırılar derhal durdurulmadı'' çağrısında bulundu.

''Tüm saldırılar derhal durdurulmalı'' çağrısında bulunuldu. 

 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye’nin Rojava ile Kürdistan Bölgesi’nde düzenlediği hava operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

HDP MYK, yaptığı açıklamada yarın olağanüstü toplanacağını belirterek “İktidarı bu tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye, uluslararası güçleri bu komplonun bir parçası olmamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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