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HDP Merkez Yürütme Kurulu yarın olağanüstü toplanacak

İYİ Parti lideri Akşener‘in açıklamaları sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor. CHP’nin ardından HDP de olağanüstü MYK‘yı toplama kararı aldı.

İYİ Parti lideri Akşener‘in açıklamaları sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor. CHP’nin ardından HDP de olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplama kararı aldı.

HDP'den yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

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