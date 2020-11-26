Sorular karşısında çaresiz kaldı

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın yeni anayasa çalışması iddiası yönündeki sorulardan bunalan Meral Akşener, bu kez bu soruya "Millet aç aç." diyerek tepki verdi.

Millet İttifakı'nda gündem, tartışmalı anayasa hazırlık çalışmalarının iddiası...

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi tartışmaya neden oldu.

Bu iddialardan yakasını kurtaramayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, birlikte hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı soruldu.

Akşener yine cevap veremedi



🔹İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın yeni anayasa çalışması iddiası yönündeki sorulardan bunalan Meral Akşener, bu kez soruya "Millet aç aç." diyerek tepki verdi. pic.twitter.com/jGfCoISkfT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 26, 2020

MİLLET AÇ AÇ

Soruya sinirlenen Akşener, bu soruların artık sorulmamasını isteyerek "Bugünden itibaren bu konuyu kapatıyorum. Canı isteyen canının istediğini düşünsün. Bir daha ilan ediyorum bana ve partimden herhangi birine bu yönde sorulan hiç bir soruya cevap verilmeyecek ben de cevap vermeyeceğim. Yeter ya yazık günah! İnsanlar aç açık." ifadelerini kullandı.