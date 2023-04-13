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HDP Grup Başkanvekili trafik kazası geçirdi

Seçim çalışmaları için Erzurum'un Karayazı ilçesine giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi. Beştaş, hastaneye kaldırıldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

İki ismin de hayati riski yok

Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.

 

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