AjansHaber.com.tr Gündem HDP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

HDP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Buldan, "Çok yakında adayımızı açıklayacağız" dedi.

Partisinin Kars İl Kongresinde konuşan Buldan, şunları söyledi: 

"Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Özer özel okul zammını açıkladı!
Gelin erkek çıktı!
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Altılı Masa'dan ortak açıklama geldi!
Avcılar’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!
Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi
Kara yollarında durum