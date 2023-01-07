HDP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

Partisinin Kars İl Kongresinde konuşan Buldan, şunları söyledi:

"Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek."