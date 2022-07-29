HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, kırsal kadroya katılım sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bugün yaptığı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan O. ve oyuncu olduğu belirtilen Roj M. B.'nin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.