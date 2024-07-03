Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,64 olurken, genel enflasyon ise 71,60'a geriledi. Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 olarak açıklanmıştı.

ÜFE de düşüşte

TÜİK verilerine göre üretici enflasyonu tarafında da yavaşlama gerçekleşti. Haziran ayında aylık üretici enflasyonu yüzde 1,38 oldu. Mayıs ayında aylık üretici enflasyonu yüzde 1,96 olarak kaydedilmişti. Yıllık üretici enflasyonu Haziran ayında yüzde 50,09 oldu. Bir önceki ay yıllık üretici enflasyonu yüzde 57,68 olarak gerçekleşmişti.

Son 1 yılın en düşük enflasyon oranı

Verilere göre, aylık enflasyon 2023'ün Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise, 8 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti.