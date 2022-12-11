Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan esnafa destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlık Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."