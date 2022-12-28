Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB arasında "1 Milyon İstihdam" iş birliği!

Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri alanında nitelikli personel yetiştirmesi ve bu alanda istihdam sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "1 Milyon İstihdam" projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile "1 Milyon İstihdam" projesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolünü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran imzaladı.

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını bildirdi.

Nebati, istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı." ifadelerini kullandı.