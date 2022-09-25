Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM ile YASAD arasında iş birliği protokolü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılım sektörüne nitelikli eleman yetiştirme konusunda eğitim faaliyetlerini yürütmek için önemli bir adım attı.

Yazılım Sanayicileri Derneği ile iş birliği protokolüne imza atan Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdürlüğü, yazılım sektörünün geleceğini oluşturacak nesilleri yetiştirmek için kolları sıvadı.

Yazılım sektörüne uzun vadede önemli katkılar sunması beklenen iş birliği protokolünü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ve YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı imzaladı.