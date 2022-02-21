Hazine ve Maliye Bakanı Nebati OYDER heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
İş dünyasıyla gerçekleştirdikleri görüşmeler kapsamında bugün OYDER Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Sektörel bazlı görüş ve önerilerin yanı sıra uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık." ifadesini kullandı.
İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler kapsamında bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Turgay Mersin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/pVsT3MgemN— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 21, 2022
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