Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 2023'e girerken enflasyon gündemimizden çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2022'nin iyileşme yılı olduğunu, ihracat ve turizmde rekorlar kırıldığını cari fazla verme noktasına gelindiğini, e2023'e girerken ise enflasyon olgusunun ülkenin gündeminden çıkacağını belirtti.

2023'e girerken enflasyon gündemimizden çıkacak

Nebati: "Biz Aralık ayı enflasyon rakamları ile muhalefete oyun alanı vereceğiz. Ancak bundan sonra çok sıkı tedbirler alacağımız için enflasyona yönelik çok önemli gelişmeler yaşanacak. Aralık 20 günde bu fiyatlamalar yapıldı. TUİK 550 bin kalemde her hafta fiyat tespitleri yapıyor. Ocak ayından itibaren, dövizdeki düşüş, piyasanın oturması dolayısı ile önlerini görecek ve 2022 yılı istikrarlı bir yıl olacak. 2023'e girerken Türkiye'nin enflasyon diye bir olgusu olmayacak. Biz artık olumlu bir kısır döngüye girdik. Türkiye enflasyonla karşı avantajı ortaya çıkacak. Avantajı da enflasyonu yaşadı bunu çözdü, tekrar yaşadı bunu yine çözecek." dedi.

Yastık altı altın için yeni enstrümanlar geliyor

"Türkiye'de tahminlere göre 5 bin ton altın var. Bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bir aracı hareket ettirmek için 4 lastik ile birlikte birçok argümana ihtiyaç var. Biz vatandaşa yastık altında tuttuğun altının sana hiçbir katkısı yok. Borcu veya ödeme gerektiğinde ucuz fiyatla bozdurmak zorunda kalıyor. Kadınların bildiğimiz "altın günleri"nden yola çıkarak dünya örnekleri ile çalışarak altınını getirene altını safa döndüreceğiz. Ona sertifika vereceğiz istediği zaman saf altınını alabilecek, alım satım arasındaki fark kaybı olmayacak. Altınına likit olma özelliğini veriyoruz. Altını ne olarak veriyorsa aynısı alabilecek aynı zamanda da getirisini de alacak. Bir bilezik verirse bir de kopçası olacak."

TL mevduatı 59.8 milyar'a ulaştı. döviz mevduatı 161 milyar dolardan 161 milyar dolara indi

"Türkiye serbest piyasa koşulları içinde döviz rakamları olması gereken yere doğru gider. Dünya konjöktürü, salgın, dünya piyasaları nereye doğru gider şartlar belirleyecek. Türk Lirası normal değerlere göre değersiz. Bu köpük zamanı geldiğinde daha da kalkacak ve paramız gerçek değerini görecektir. TL mevduatı bugün için 58.9 milyar liraya geldik. döviz hesabı 169 milyar dolar düzeyinden 161 milyar dolara geriledi."

Gözlere bakmakla ilgili olay spontane gelişmedir. Ben kağıtlara bakarak konuşmam. Gözler kalbin aynasıdır. Gözlere bakmaktan kormayın. İnsanların gözleri içlerindeki durumu ortaya koyan en bariz göstergedir. Ekonomide en büyük unsur güvendir.