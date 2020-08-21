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Albayrak'tan 'Haydi Bismillah' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı.


Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. 

Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa  "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi. 

 

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. 

Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa  "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi. 


'MÜJDE' ETİKETİNİ BİR ÖNCEKİ TWEETİNDE DE KULLANMIŞTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaşmıştı. 

Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.

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