AjansHaber.com.tr Gündem Hazar Ergüçlü'den 1915 olaylarıyla ilgili paylaşım

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Ergüçlü 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" notunu paylaştı. Paylaşıma tepkilerin büyümesi üzerine genç oyuncu geri adım attı ve yazıyı sayfasından sildi

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi.

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki topladı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınladı.

Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı sildi.

Yaptıkları skandallarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian da, bir skandala daha imza atarak sosyal medya hesabı üzerinden sözde 'soykırım' ile ilgili Joe Biden'a teşekkür mesajı attı.

Biden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıBiden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıGündem

Kim Kardashian, Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Thodex CEO'sunun Whatsapp mesajları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'a resti çekti
51 ile daha Büyükşehir statüsü
'128 milyar dolar' iddiasının mimarı Cem Uzan mı?
Putin son karşı hamlesini yaptı
FETÖ operasyonunda Fetullah Gülen detayı
"Ermeniler arşivi açarsa Türklerden özür dilerler"