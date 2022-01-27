Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı
Youtube yayınında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Hazal Kaya'nın, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteri ile ilgili yaptığı itiraf olay oldu.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, konuk olarak katıldığı bir youtube kanalında sevenlelerinin gönderdiği soruları yanıtladı.
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Kaya, bir hayranından gelen, "Canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal, bara gitmek istiyor, 'Baban bunu duyarsa çok kötü olur' diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani! Bara gidecek alt tarafı."
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"Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok."
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