Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya bebeğinin ikinci adının Leyla olacağını açıklamıştı. Başarılı oyuncu kızının ilk adı için ise sosyal medyada anket yapmıştı. Sonuç belli oldu.
Ünlü oyuncu Ali Atay ile Hazal Kaya 6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.
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Bebeğinin ikinci adını Leyla koyacağını söyleyen Hazal Kaya ilk isim için ise anket yapmıştı.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçen haftalarda bir kız bebek beklediğini açıklamıştı. Kaya doğacak kızına kendisinin de ikinci ismi olan "Leyla" adını vereceğini açıklamıştı.
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Kaya bebeğinin ilk ismi için de sosyal medyadan anket yapmıştı. O isme ünlü oyuncu karar verdi. Hazal Kaya kızına Süreyya adını verecek.
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