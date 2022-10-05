Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı

Ünlü oyuncu Ali Atay ile Hazal Kaya 6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.