Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis’te

Ev hayvanları sahibinin borcundan dolayı haczedilmeyecek, hayvanlar dijital kayıt altına alınacak. Pitbull, Tosa, Argentino gibi tehlikeli köpek türlerinin ithali satışı, beslenmesi yasak olacak. Mevcutlar ise kısırlaştırılacak. Hayvan dövüşleri yasaklanıyor ve yeni yunus parkı da açılamayacak.

Hayvana zalimce davrananlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Ancak cezanın altı sınırı düşük olduğu için mahkumiyet halinde bile cezaevine giren olmayacak. Hayvanlar ‘Süs’ veya ‘'Mal'' olarak değil ‘'Canlı'' olarak nitelenecek. Teklif ile getirilen yeni düzenlemeler şöyle:

KATALOGLA SATIŞ

Sahipli kedi ve köpeklerin tümü dijital kimlik altına alınacak. Böylelikle sokağa terk edilen hayvanın sahibi bulunarak ceza verilecek. Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanacak.

Kedi ve köpekler Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen yerlerde tutulacak ve petshoplar katalog üzerinden satış yapabilecek. Yeni kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Mevcutlara da yeni hayvan alınamayacak.

35 BİN LİRA CEZA

Hayvanın sağlığına dikkat etmeyen, ihtiyaçlarını karşılamayan kişiler ile hayvanlara acı verenlere hayvan başına bin lira ceza uygulanacak. Bir hayvan neslini yok edecek şekilde müdahale edene, hayvan başına 35 bin TL, hayvanların organlarına zarar verene; kulaklarını kesen, ses tellerini alan, dişlerini sökenler ile bilim dışı deneylerde kullananlara 4 bin 500 TL ceza verilecek. Hayvanlara acı ya da zarar vererek film, gösteri, reklam amaçlı kullananlara 3 bin TL ceza verilecek.

ZALİMLERE HAPİS

Hayvana işkence yapanlara verilecek cezanın altı sınırı düşük tutuldu. Hayvanseverler, bu hapis cezalarının alt sınırının en az 2 yıl 1 ay olarak tutulmasını ve erteleme ya da paraya çevrilmemesini istemişti. Mevcut durum ceza alanın hapse girmemesini sağlayacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1-5 yıl hapis, hayvanın neslini yok eden kişi 1-10 yıl hapis cezası alacak. Hayvanı kasten öldüren kişiye altı aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hayvanla cinsel ilişkide bulunanlar ile, hayvanlara acımasızca davranan veya işkence edenlere altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvan dövüştüren kişiler üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suçları birden fazla hayvana karşı işleyenlerin cezası yarı oranında artırılacak.