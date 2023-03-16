Şap ile süt sıkıntısı daha da artacak

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer son günlerde bazı illerde ortaya çıkan şap hastalığının süt sıkıntısını daha da artıracağını söyledi.

Farklı illerde görülen şap hastalığının hayvancılıkta yeni bir sorunun kapısını araladığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada “Yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlar kesime gönderiliyordu; inekler, düveler, gebe hayvanlar kesildi, o yetmedi depremle telef olan hayvanlardan sonra bu kere de şap hastalığı özellikle büyükbaş hayvancılık yapanların sorunlarını katladı” dedi.

11 MİLYON 750 SİN AŞI NEREDE?

Son günlerde artış gösteren şap hastalığının Tarım ve Orman Bakanlığının vurdumduymazlığının yansıması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthal 11 milyon 750 bin hayvan aşısı getirilip her yıl düzenli hayvan aşılamasının yapıldığını açıklayan Bakanlığın bu bağlamda işini düzenli ve sürekli takip etmediği ortaya çıkmıştır” değerlendirmesi yaptı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şap hastalığının, bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğuna da dikkat çekerek, “Yaban hayvanından insana, dolaylı yollardan hayvana taşınabilmektedir. Bu bağlamda, büyükbaş hayvanların süt sorunları artacaktır, sütte ve ette yaşanan sorunlar katlanacaktır” uyarısında bulundu.

Ömer Fethi Gürer konuşmasında şunlara dikkat çekti:

Şap hayvan hastalıkları içinde hızlı ve çok kolay bulaşan bir hayvan hastalığıdır, bu hastalığın İran, Irak tarafından geldiği ifade ediliyor.Geçtiğimiz yıllarda yine Irak tarafından bir tür sinek ile bulaşan üçgün hastalığında çok büyükbaş telef oldu. Şap süt veriminin düşmesi yanında sınırlı da olsa ağır vakalarda ölüme de neden olduğu için besici için risk artıyor. Bakanlık yaptığı açıklamalarda düzenli aşılamadan söz ediyor.Dönemin Bakanı Pakdemir’li soru önergeme verdiği yanıtta ülkemize ithal 11 milyona 750 bin aşı ithal edildiğini bildirmişti. 6 ayda bir aşı yapıldığı belirtiliyordu.

Şap,kolay yayıldığı için bölgeler ve ahır ya da çiftlikler ve de mera yaylımı olan bölgeler için sıkı önlemler alınmasa hastalık daha çok artabilir. Süt ve et sorununun daha da artması hastalığın seyrine bağlıdır. Farklı yöntemlerle kolay bulaşım olması rüzgardan bulaşık araç, alet, yabani hayvan, nakil süreci ve insan ile hastalık taşınabilmesi nedeniyle aşılama hızla sağlanmalıdır. Aşı takibi önemlidir. Hastalığın büyükbaşı daha çok etkilemesi süt sıkıntısını artıracaktır. İthal hayvan girişinin durdurulması ve ülkemize girişi yapılan hayvanların titiz kontrolü de önemlidir.Tarımda ortaya çıkan her sorun plansız, öngörüsüz, yetersiz yönetimin sonucudur".