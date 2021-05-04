Hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük,iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi uygulandı. Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

NASIL ENFEKTE OLDUKLARI ARAŞTIRILIYOR

Hayvanat bahçesi yöneticisi Dr. Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.