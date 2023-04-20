Haydarpaşa'da Karadeniz Gazı gösterimi yapılacak!

Bugün saat 20.23'te töreni gerçekleştirelecek olan Karadeniz Gazı'nın saat 21.30'da da Haydarpaşa Garı'nda Video Mapping Gösterisi yapılacak.

TPAO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.